Александр Гречищев встретился с семьями бойцов

«Встретились с семьями военнослужащих нашего округа. Они рассказали о своей жизни, о волнующих вопросах, с решением которых мы могли бы помочь. Очень ценно, что близкие бойцов за это время стали настоящей опорой друг для друга», – сказал глава городского округа Коломна.