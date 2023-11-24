Александр Гречищев встретился с семьями бойцов
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Большую работу ведет городской округ Коломна в сфере поддержки наших защитников. Администрация муниципалитета не только регулярно участвует в отправке ценных грузов на фронт, выполняет адресные запросы бойцов, но и заботится об их семьях.
Очередную встречу с родными военнослужащих провел глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Во встрече также принимал участие руководитель Общественной организации «Наставник» Эдуард Зарубаев. Мероприятие прошло в рамках проекта #марафонслужение.
«Встретились с семьями военнослужащих нашего округа. Они рассказали о своей жизни, о волнующих вопросах, с решением которых мы могли бы помочь. Очень ценно, что близкие бойцов за это время стали настоящей опорой друг для друга», – сказал глава городского округа Коломна.
Александр Гречищев отметил, что в округе создали комплекс мер поддержки для семей Героев, окружили их вниманием и заботой. Организовано бесплатное посещение спортивных объектов, они доступны для детей и взрослых. С семьями работает психолог.
«Предоставили места в школьных и оздоровительных лагерях. Ребята с мамами ездят на экскурсии, посещают концерты. Мы рядом!», – подчеркнул глава муниципалитета.