Александр Кулаков поздравил воспитанников школы каратэ «Знамя Труда» с достижениями в учебе и спорте

Александр Кулаков пожелал мальчикам и дальше уверенно идти по намеченному пути только вперед, завоевывать новые вершины и в спорте, и в учебе, и оправдывать надежды родителей, чья заслуга в их достижениях не менее велика.

Награды ребята получили и от руководителя спортивной школы каратэ киокусинкай «Знамя Труда» Ивана Федулова. Он уже около 15 лет поощряет тех воспитанников, кто не только показывает успехи в спорте, но и в учебе. Каждому, кто закончит учебный год в общеобразовательной школе «на пять» он дарит сертификат на такую же сумму – 5 тысяч рублей.

Иван Федулов считает, что такой подход будет стимулировать ребят быть всесторонне развитыми. Он говорит, что не всем быть выдающимися спортсменами, а награду хочется каждому. Поэтому пусть дети проявляют себя со во всех направлениях.