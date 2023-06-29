Александр Кулаков поздравил выпускников-медалистов «За особые успехи в учении»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электрогорск]
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Электрогорск Александр Кулаков поздравил выпускников школ, которые получили золотые медали.
Александр Кулаков отметил, что парни и девушки блестяще справились с тем делом, которое стало главным в их жизни начиная с первого класса – с учебой. Ребята встретили один из самых важных этапов в своей жизни – получение среднего образования с такими прекрасными результатами.
Также временно исполняющий полномочия главы городского округа Электрогорск поздравил родителей выпускников-медалистов, их педагогов и руководителей общеобразовательных школ. Он поблагодарил всех за общий вклад в учебу и воспитание детей.
Подарки для отличников Электрогорска подготовили и в ПАО «Сбербанк». Их выпускникам вручила начальник управления финансовой организации Наталья Смирнова.