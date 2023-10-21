Александр Лысиков народный учитель РФ из Серпухова удостоен премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Глава городского округа Сергей Никитенко в своих социальных сетях поздравил директора Губернского колледжа Александра Лысикова с получением звания лучшего руководителя образовательной организации в номинации «Воспитай патриота».

Известно, что Александр Иванович работает в Серпухове с 1977 года. Возглавляя Серпуховский ГК ВЛКСМ, воспитал не одно поколение молодежи с активной жизненной позицией. Уже более тридцати лет Александр Лысиков является директором одного из лучших профессиональных образовательных учреждений Московской области — Губернского колледжа.

Отмечается, что благодаря талантливому руководителю, обладающему глубокими знаниями системы управления и организаторскими способностями, Губернский колледж уже успел стать визитной карточкой образования Подмосковья.