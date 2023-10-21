Александр Лысиков народный учитель РФ из Серпухова удостоен премии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
Фото: [пресс-служба администрации г.о Серпухов]
Глава городского округа Сергей Никитенко в своих социальных сетях поздравил директора Губернского колледжа Александра Лысикова с получением звания лучшего руководителя образовательной организации в номинации «Воспитай патриота».
Известно, что Александр Иванович работает в Серпухове с 1977 года. Возглавляя Серпуховский ГК ВЛКСМ, воспитал не одно поколение молодежи с активной жизненной позицией. Уже более тридцати лет Александр Лысиков является директором одного из лучших профессиональных образовательных учреждений Московской области — Губернского колледжа.
Отмечается, что благодаря талантливому руководителю, обладающему глубокими знаниями системы управления и организаторскими способностями, Губернский колледж уже успел стать визитной карточкой образования Подмосковья.
«Молодежь — наше будущее, поэтому важно, чтобы рядом были опытные наставники — те, кто смогут дать грамотный совет и указать верный путь. Рад, что работа директора Александра Ивановича оценена на высоком уровне. Новых творческих и профессиональных успехов, стимулов для дальнейшего развития, постоянной поддержки коллег и только благодарных учеников!», — отметил Никитенко.