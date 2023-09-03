Александр Носик стал счастливым отцом новорожденной дочери

Актер был женат дважды. С первой супругой он разведен, о второй же ничего неизвестно. Так или иначе, сейчас отец малышки переживает яркое событие в своей жизни.

Как сообщает «Газета.ру», известный актер Александр Носик радостно объявил о рождении своей дочери. Пока имя девочки остается неизвестным – актер не разглашает подробности.

Судя по его записям в социальных сетях, он безмерно счастлив. Александр Носик также получил множество поздравлений от коллег и друзей, которые разделяют его положительные эмоции.

Напомним, что актер приобрел широкую популярность благодаря роли Артема Колосова в популярном сериале «Возвращение Мухтара». В его фильмографии более 50 ролей в различных проектах, таких как «Ералаш», «Каменская», «Спецназ» и многие другие.