Александр Овечкин сократил отставание от Гретцки до 69 голов

Александр Овечкин является российским нападающим клуба «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, ранее хоккеист помог девушке-репортеру покинуть лед после мачта Национальной хоккейной лиги. Сейчас же стало известно, что он смог сократить отставание от канадского игрока, приблизившись к его результату.

К слову, Уэйн Гретцки считается одним из наиболее известных спортсменов двадцатого века. За всю свою историю он забросил 894 шайбы. И Александр Овечки почти приблизился к этому же числу, сократив отставание между собой и канадцем до 69 голов. Таким образом, на счету российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» 825 заброшенных шайб в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, о чем также пишет сайт aif.ru.