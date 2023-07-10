Александр Ревва отрекся от отца и довел до слез собственную мать

Как сообщает издание «Утро.ру» , родительница певца готовилась к операции, но артист сильно ее расстроил, когда бросил трубку, едва узнав о проблемах со здоровьем.

Стало известно, что у известного комика Александры Реввы и его отца разные политические взгляды. Но не только из-за этого они перестали общаться. Выяснилось, что папа ушел из семьи еще 40 лет тому назад. Фанаты, узнав об этом, встали на сторону артиста.

Но позже все резко изменилось, когда публика узнала об отношениях Реввы с матерью. Любовь Рачеева, являясь родительницей шоумена, недавно приняла участие в интервью. В нем она рассказала о безразличии собственного сына. По ее словам, певец отказался выслушивать жалобы матери на здоровье. Он объяснил это тем, что не нуждается в отрицательных эмоциях. Из-за этого Любовь Рачеева не смогла сдержать слез, а публика – своего негодования.