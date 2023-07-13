Александр Солодуха рассказал, как ему удалось побороть алкоголизм

Как сообщает портал «Дни.ру» , такая пагубная страсть касается многих людей, занимающихся творчеством. Не исключением стал и исполнитель хита под названием «Здравствуй, чужая милая». Однако со временем он смог победить зависимость от спиртного.

По словам Александра Солодухи, он уже три раза был готов умереть, пока однажды в августе 1994 года он не услышал голос, что напомнил ему про сыновей, которых музыкант «обязан поднять». Тогда знакомая исполнителя познакомила его с отцом Игорем. Как оказалось, он сам проходил подобный жизненный путь. А сейчас, все осознав, начал помогать людям.

Помог и Александру Солодухе, который не только похудел почти на 30 кг за 3 месяца, но и смог побороть алкогольную зависимость на целых девять лет. Конечно, сейчас он иногда позволяет себе бокальчик один-другой, чтобы расслабиться, но не переходит черту, как раньше.