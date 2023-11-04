Александр Толмачев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства
Фото: [Пресс-служба Московского областного регионального отделения Партии «Единая Россия»]
Депутат Государственной Думы Александр Толмачев поздравил жителей Московской области с Днем народного единства. В этот день в 1612 году русское воинство одержало победу над иноземными захватчиками — польско-литовскими интервентами. Православные празднуют и день Казанской иконы Божией Матери
Депутат Государственной Думы отметил, что у России, Руси со времен княжения Рюриковичей был особый путь. Он также подчеркнул, что русский народ всегда принимали в свою большую семью другие народы, а также сражались плечом к плечу против общего врага.
«Сегодня, когда продолжается специальная военная операция, народное единство закаляется и крепчает — как на линии соприкосновения с противником, так и в тылу. Разве важно, кто прикрывает тебе спину: мордвин, якут или чуваш, — если ты уверен в том, что он не подведет? Это не имеет никакого значения. А важно то, что мы вместе идем через испытания и раз за разом делом отвечаем врагу, что мы едины, а значит — непобедимы», — подчеркнул Толмачев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей региона на выставку-форум «Россия».