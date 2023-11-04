Александр Толмачев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства

«Сегодня, когда продолжается специальная военная операция, народное единство закаляется и крепчает — как на линии соприкосновения с противником, так и в тылу. Разве важно, кто прикрывает тебе спину: мордвин, якут или чуваш, — если ты уверен в том, что он не подведет? Это не имеет никакого значения. А важно то, что мы вместе идем через испытания и раз за разом делом отвечаем врагу, что мы едины, а значит — непобедимы», — подчеркнул Толмачев.