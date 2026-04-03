Многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, известный российский актер и волонтер СВО Александр Зарубин примет участие в предварительном голосовании «Единой России». Он намерен баллотироваться в Московскую областную думу.

Зарубин родился в Краснознаменске. Там же учился и готовился к первым соревнованиям.

«К званию чемпиона я начал свой путь в спорте в подвале одной из наших городских школ с, так назовем, не самыми приятными условиями, но тем не менее из этого зала вышло очень много чемпионов России, мастеров и гордости нашего вида спорта, армейского рукопашного боя», - рассказал он.

Сегодня Зарубин проводит много времени, посещая спортшколы в городах Подмосковья, участвует в патриотических и спортивных мероприятиях.

«В Клину проводил с местными спортсменами из «Атланта» тренировки – они обратились ко мне в соцсетях. С кадетами собирал гумгрузы и отвозил в зону СВО. В соседнем Солнечногорске зимой мы открывали каток, там же завязалось общение с местными спортсменами, с ребятами из колледжей и школ», – сообщил он.

Зарубин отметил, что в ходе общения с жителями звучит много просьб в решении различных проблем – таких вопросов, которые часто не получается донести до власти.

«Людей не всегда слышат или не хватает где-то ресурса для того, чтобы донести ту или иную проблему. И я подумал, что самое время начать новую главу в своей жизни», - сказал он.

В случае избрания он видит своей задачей поддержку молодежной политики, развитие спорта и приобщение к здоровому образу жизни как можно большего числа людей, а также оказание помощи участникам СВО.