Девушка-подросток сообщила, что всю ночь ее насиловали разные мужчины в квартире в Выксе

В Выксе 15-летняя девушка рассказала, что на протяжении ночи ее насиловали разные молодые люди, сообщил newsnn.ru.

Источник в правоохранительных органах сообщил NewsNN подробности инцидента. По предварительной информации, девушка поссорилась со своим молодым человеком. Она решила провести вечер в компании знакомого. Предположительно, приятель пригласил девушку в гости в квартиру. В помещении находились еще двое молодых людей. Компания мужчин распивала спиртные напитки.

Источник сообщил, что девушка осталась наедине со своим знакомым. По ее словам, молодой человек совершил против нее насильственные действия сексуального характера. Подросток рассказала, что просила отвезти ее домой. Приятель отказал в просьбе и уехал. Предположительно, в квартире остались двое молодых людей.

«Далее, по словам пострадавшей, друзья парня по очереди заходили и насиловали ее вплоть до утра», — об этом NewsNN сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам девушки, она плакала, но не оказывала сопротивления из-за страха избиения. Все время она хотела уехать домой, но у нее не было денег оплатить такси. Школьница ждала, пока начнет ходить первый на линии автобус.

По данным источника NewsNN, девушка рассказала о происшедшем своему молодому человеку. Юноша предложил расстаться, а также посоветовал ей признаться во всем матери и обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.

Личности предполагаемых злоумышленников установлены. По данным источника, молодые люди дали показания. По их словам, девушка проявляла инициативу и не оказывала сопротивление. Возбуждено уголовное дело.

«На данный момент один из них находится под подпиской о невыезде. Известно, что он судим за кражу и ранее состоял на учете у психиатра», — сообщил источник NewsNN в правоохранительных органах.

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