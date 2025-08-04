С начала 2025 года российские военные освободили более 200 населенных пунктов, как подсчитало агентство ТАСС.

По информации, предоставляемой Министерством обороны Российской Федерации, населенный пункт Александро-Калиново, который был освобожден в Донецкой Народной Республике, стал 209-м по счету с января нынешнего года.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что расстояние от недавно освобожденного российскими бойцами села Александро-Калиново до стратегически важного города Константиновка составляет менее пяти километров.