Александро-Калиново в ДНР стало 209-м освобожденным ВС РФ населенным пунктом с начала года
ТАСС: Армия России освободила более 200 населенных пунктов с начала 2025 года
Фото: [Медиасток.рф]
С начала 2025 года российские военные освободили более 200 населенных пунктов, как подсчитало агентство ТАСС.
По информации, предоставляемой Министерством обороны Российской Федерации, населенный пункт Александро-Калиново, который был освобожден в Донецкой Народной Республике, стал 209-м по счету с января нынешнего года.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что расстояние от недавно освобожденного российскими бойцами села Александро-Калиново до стратегически важного города Константиновка составляет менее пяти километров.