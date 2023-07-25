Алексей Артюхин отметил участие молодежи Шатуры в форуме «Подмосковье - это мы»

Глава Большой Шатуры Алексей Артюхин рассказал об участии делегации городского округа в молодежном форуме «Подмосковье - это мы». Он прошел буквально накануне, 21 июля.

На этой площадке для обмена мнениями собрались около тысячи молодых наблюдателей из всех уголков Московской области.

«Знаю, что наша группа была одной из самых масштабных, ребята безусловно проявили себя активно. Говорили о достижениях, развитии и переменах в области», - написал на своей странице в Telegram Алексей Артюхин.

Ребята из Шатуры поучаствовали в двух панельных дискуссиях. Молодые люди пообщались с депутатами областного парламента и Госдумы РФ, а также с профильными министрами.

Молодежь задавала вопросы спикерам, участвовала в образовательных программах, обсуждала с экспертами свои «придумки» и инициативы.