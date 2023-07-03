Алексей Артюхин поздравил с юбилеем трех жительниц городского округа Шатура с юбилеем

Сразу три жительницы Большой Шатуры, которые пережили Великую Отечественную войну, отпраздновали день рождения. Их поздравил глава городского округа Алексей Артюхин. Также он вручил женщинам подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Одна из них – Анна Григорьевна. Ей исполнилось 95 лет. Это ветеран ВОВ, а также труженица тыла. С юбилеем Анну Григорьевну поздравил Владимир Путин. В своем приветственном письме глава государства отметил заслуги ветерана Великой Отечественной. Женщина принадлежит тому поколению, кто смог победить фашизм, пережить тяжелейшие испытания и невзгоды тех лет и продолжил восстанавливать свою страну.

Юбилеи Людмилы Анатольевны Поповой и Антонины Егоровны Бундяковой немного моложе. Обоим женщинам исполнилось по 85, и обе тоже пережили Великую Отечественную войну. Это тяжелое время выпало как раз на годы их детства.

Все три женщины – жительницы сельской местности городского округа Шатура. Тут они трудились до самой пенсии и выхода на заслуженный отдых.

Алексей Артюхин пожелал именинницам-землячкам еще долгих лет жизни, бодрости духа и крепкого здоровья.