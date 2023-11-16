Алексей Артюхин встретился с участником СВО в Шатуре

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин продолжает серию встреч с бойцами. На этот раз он пообщался с Григорем Куликовым. Мужчина одним из первых был мобилизован на фронт из нашего округа – 24 сентября прошлого года.

Сегодня боец сражается в танковых войсках, в 4-й Кантемировской Гвардейской дивизии. Он служит водителем военного КамАЗа. Осуществляет снабжение, подвоз. В июне этого года мужчина принял грузовик после ремонта и с тех пор двигатель практически не глушил.

«Спасибо отечественной технике. Довез меня мой КамАЗ прямо до дома, своим ходом. Хвала ему. Но машина требует ремонта, так как очень долго работала на износ», - рассказал мне Григорий.

Алексей Артюхин пообещал привести в порядок технику, пока солдат находится в отпуске. Глава городского округа Шатура пожелал Григорию хорошего отдыха, здоровья ему и его семье, удачи и поскорее вернуться с победой.

«За лентой тяжело. Мы это знаем, понимаем. Задача наших земляков - во что бы то ни стало вернуться домой живыми и невредимыми. Ну а мы просто обязаны сделать все, чтобы помочь ребятам, приблизить долгожданную победу!», – отметил глава муниципалитета.

Напомним, что волонтеры городского округа Шатура с первых дней СВО включились в поддержку бойцов. В еженедельном формате уходят на передовую бесценные грузы. В посылочках – и техника, и теплые вещи, и маскировочные сети, сплетенные заботливыми руками активистов.