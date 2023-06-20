Алексей Ионов вновь стал игроком ФК под названием «Ростов»

Стало известно, что футболист вернулся в футбольный клуб, за который играл несколько лет назад. С ним ФК подписал новый контракт, который будет действовать два года. Об этом сообщает сайт aif.ru

Как известно многим, кто хоть немного следит за новостями спорта, последние три сезона футболист Алексей Ионов отыграл за ФК «Краснодар». Но старый игрок «Ростова» решил обратно вернуться в клуб, где состоял три года – с 2017 по 2020. Напомним, что за все время игры в этом ФК Ионов принял участие в более 80 матчах, забив при этом 18 голов.

К слову, в мае состоялась встреча этих двух футбольных клубов – «Ростова» и «Краснодара». Она завершилась победой последнего со счетом 3 очка против 0. Как раз таки первый гол этого матча и принадлежит Алексею Ионову.