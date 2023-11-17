Алексей Малкин посетил чемпионат «Что? Где? Когда?» в Воскресенске

Второй тур открытого чемпионата городского округа Воскресенск по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» прошел ДК «Химик». Мероприятие посетил глава муниципалитета Алексей Малкин.

«Наравне с юными воскресенцами ответил на два вопроса с командой сопровождающих. Каждая команда показала свою сплоченность и эрудированность. Ребята легко находили ответы на сложные вопросы, а это значит, что повышается уровень образования, ведь задачи на каждом этапе чемпионата становятся сложнее», – рассказал Алексей Малкин.

Глава городского округа Воскресенск выразил уверенность, что каждая команда будет совершенствоваться и радовать муниципалитет новыми победами. Благо все условия для этого есть – ребят тренируют опытные педагоги.

Отметим, что в состязаниях приняли участие сразу шесть команд из школ Воскресенска. Главное отличие спортивной версии от телевизионной в том, что в игре участвует сразу несколько команд. Побеждает тот, кто правильно ответил на наибольшее число вопросов.

По итогам второго тура золото досталось команде Воскресной школы. Второе место у команды «La'Cringe», а «бронзу» получила команда «100-1».

Отметим, что сегодня в городском округе Воскресенск есть все условия для культурного и спортивного развития школьников. Действуют благоустроенные спортивные центры и культурные учреждения. Для учеников доступны бесплатные занятия по широком спектру дополнительных образовательных программ.