Алексей Путин: «С 2026 года пособие по временной нетрудоспособности увеличилось для всех категорий граждан»

Зима – традиционное время роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. В этот период вопросы оформления и оплаты больничных листов становятся особенно актуальными. О том, как увеличился размер пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году, как самозанятым оформить оплачиваемый больничный и могут ли получать пособие по беременности и родам студентки, мы поговорили с заместителем управляющего Отделением Социального фонда по Москве и Московской области Алексеем Путиным.

Размер больничного вырос

–Добрый день, Алексей Андреевич. Начнем наш разговор со статистики. Сколько электронных больничных жителям региона Отделение Социального фонда оплатило в 2025 году?

–В 2025 году Отделение оплатило более 7 миллионов электронных листков нетрудоспособности. Время показало, что электронный формат очень удобен для людей. Сведения о статусах больничного листа и информация об оплате направляются в личный кабинет на портале госуслуг. Там удобно следить за информацией об открытии больничного листа, его продлении, закрытии, размере и другими данными.

–Как вырос размер пособия по временной нетрудоспособности в 2026 году?

–Выплаты по больничным листам выросли на 20%. Максимальная сумма пособия за один день нетрудоспособности в 2026 году составляет 6827 рублей.Если стаж менее 6 месяцев или в расчетном периоде не было заработка, пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). В текущем году этот показатель увеличился до 27 093 рублей. В любом случае пособие за календарный месяц не может быть ниже МРОТ независимо от стажа.

– Что влияет на размер выплаты?

–Размер выплаты зависит от трудового стажа и среднего заработка работника за последние два календарных года. Чем больше стаж, тем выше выплата. При страховом стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% от среднего заработка работника, от 5 до 8 лет – 80%, до 5 лет – 60%.

За первые три дня временной нетрудоспособности выплату производит работодатель из собственных средств, а последующие дни оплачивает Социальный фонд. Это правило не распространяется на больничный по уходу за ребенком. В этом случае всю сумму полностью выплачивает Отделение.

Если болеет ребенок

–Если заболел ребенок, порядок расчета больничного меняется?

–Здесь мы учитываем не только стаж родителя, но и возраст ребенка. Если ребенок младше 8 лет, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 100% среднего заработка родителя.

Если ребенку от 8 лет и старше и лечение он проходит амбулаторно, то первые десять дней оплачиваются по общим правилам пропорционально стажу. Все последующие дни – уже в размере 50 % среднего заработка, и здесь стаж значения не имеет. При лечении в стационаре выплата за весь период начисляется в зависимости от страхового стажа родителя.

–Какое максимальное количество оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком можно оформить?

–Это зависит от возраста ребенка и степени тяжести заболевания. Максимальное количество – 120 дней в году – можно оформить по уходу за детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Помимо этого есть ряд жизнеугрожающих заболеваний, при которых больничный оплачивается без ограничений.

–Как оплачивается больничный, если болеет не один, а двое детей?

–Когда одновременно болеют два или более ребенка, родителю открывается один больничный. Если ребенок заболевает во время ежегодного оплачиваемого отпуска взрослого, пособие по временной нетрудоспособности не назначается.

По другим основаниям

–Алексей Андреевич, в каких других случаях можно оформить листок нетрудоспособности?

–Перечень достаточно широк. Больничный можно открыть не только в случае болезни, ухода за ребенком или взрослым членом семьи, которому требуется помощь. Поводом для оформления листка нетрудоспособности может стать временное отстранение от работы из-за карантина, объявление карантинных мероприятий у ребенка в детском саду, лечение в санатории после стационара, протезирование по медицинским показаниям, усыновление новорожденного ребенка до 3 месяцев и другие жизненные ситуации. На основании листка нетрудоспособности также оформляется пособие по беременности и родам.

Декретные для всех

–Как рассчитывается больничный по беременности и родам?

–Больничные по беременности и родам оплачиваются Отделением Социального фонда в полном объеме, начиная с первого дня нетрудоспособности и в размере 100% среднего заработка женщины за два года, предшествующих рождению ребенка.

С 2026 года произошло существенное увеличение максимального порога: при стандартном течении одноплодной беременности и родах без осложнений за 140 календарных дней женщина может получить до 955 тысяч рублей. Минимальная сумма установлена на уровне 124,7 тысячи рублей.

–А если будущая мама потеряла работу из-за ликвидации предприятия?

–Отделение оказывает меры поддержки будущим мамам, оказавшимся в таких сложных ситуациях. Пособие по беременности и родам можно оформить, если центр занятости признал женщину безработной в связи с ликвидацией предприятия. Выплата предоставляется за весь период декретного отпуска в размере 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе проживания женщины. Его средний размер за 140 дней отпуска по беременности и родам составляет около 90 тысяч рублей в зависимости от региона. Ежегодно эта сумма индексируется.

–Есть молодые женщины, совмещающие воспитание детей и учебу. Студентки имеют право на декретные?

–С сентября 2025 года будущим мамам, обучающимся очно, Отделение выплачивает повышенное пособие по беременности и родам. Его размер составляет 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе проживания женщины. Финансовая помощь студенткам предоставляется суммарно за период декретного отпуска – 70 дней до и 70 дней после родов. С 2026 года в Москве будущие мамы получают порядка 135 тысяч рублей, в Московской области – 103 тысячи рублей. За это время Отделение назначило декретные выплаты 338 беременным студенткам.

Новая мера поддержки для самозанятых

–Еще одна обсуждаемая тема начала 2026 года – расширение социальной поддержки для самозанятых. Теперь они могут получать оплачиваемые больничные. Расскажите, как оформить выплату?

–Ранее для получения пособия по временной нетрудоспособности самозанятым необходимо было зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы заключить договор с Отделением по добровольному социальному страхованию. С 2026 года произошли изменения. Теперь у самозанятых Московского региона есть возможность до 30 сентября 2027 года присоединиться к программе, которая позволяет получать оплачиваемый больничный. Для этого нужно зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов. Сделать это можно через приложение «Мой налог».

Одно из важных условий для получения выплаты по болезни – самозанятый должен уплачивать страховые взносы в течение шести месяцев без перерывов. Можно внести годовой взнос сразу, но право на оплачиваемый больничный все равно появится через полгода.

–Какой размер составляет взнос для самозанятого?

–Размер ежемесячного взноса будет зависеть от выбранной страховой суммы: 35 тысяч или 50 тысяч рублей.

При определении размера выплаты будут учитываться общий трудовой стаж и периоды уплаты страховых взносов. При уплате от 6 до 12 месяцев – 70% от выбранной страховой суммы за каждый месяц болезни. Если более 12 месяцев – 100% от страховой суммы.

Стоит отметить, что оплачиваемые больничные будут предоставляться по болезни или травме. Они не распространяются на декретные выплаты.

С начала года Отделение СФР по Москве и Московской области получило свыше 1000 заявлений от самозанятых региона. Первые выплаты они смогут получать с июля.

Больничные включили в доход

–Какие еще есть нововведения по больничным листам, о которых нужно знать жителям региона?

–Это касается семей с детьми, которые продлевают или впервые оформляют в 2026 году единое пособие. Есть список доходов, которые учитываются при определении права семьи на получение единого пособия на детей до 17 лет. С этого года в него внесены изменения, теперь пособие по временной нетрудоспособности учтут при определении необходимого минимального дохода.

–Алексей Андреевич, если у наших читателей возникнут дополнительные вопросы, куда им можно обратиться?

–Жители Московского региона в любое время могут задать вопросы нашим специалистам в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону: 8 (800) 100-00-01. Также это можно сделать в социальных сетях – на наших страницах ВКонтакте, Одноклассники, МАХ, Телеграм.