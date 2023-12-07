Алексей Сапанюк поздравил работников санитарно-эпидемиологической службы Подмосковья с юбилеем организации

Общество

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

Глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк поздравил областных специалистов с юбилеем санитарно-эпидемиологической службы региона. Со дня ее образования прошло 150 лет.

«Вы те, кто стоит на страже самого главного — здоровья наших граждан. Эффективно боритесь с инфекциями и делаете все для защиты человека и его благополучия», - обратился министр к работникам службы.

Он напомнил, что сейчас санитарно-эпидемиологическая служба региона участвует в масштабном проекте федерального уровня «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».

Сапанюк подчеркнул, что благодаря труду работников службы удается справляться с новыми вызовами времени, в том числе с пандемией коронавируса.

«Поздравляю коллектив Роспотребнадзора Московской области с юбилейной датой. Поблагодарю вас за верность профессии, профессионализм и самоотдачу», - заключил министр.

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