Алексей Сапанюк поздравил работников санитарно-эпидемиологической службы Подмосковья с юбилеем организации
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк поздравил областных специалистов с юбилеем санитарно-эпидемиологической службы региона. Со дня ее образования прошло 150 лет.
«Вы те, кто стоит на страже самого главного — здоровья наших граждан. Эффективно боритесь с инфекциями и делаете все для защиты человека и его благополучия», - обратился министр к работникам службы.
Он напомнил, что сейчас санитарно-эпидемиологическая служба региона участвует в масштабном проекте федерального уровня «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья».
Сапанюк подчеркнул, что благодаря труду работников службы удается справляться с новыми вызовами времени, в том числе с пандемией коронавируса.
«Поздравляю коллектив Роспотребнадзора Московской области с юбилейной датой. Поблагодарю вас за верность профессии, профессионализм и самоотдачу», - заключил министр.