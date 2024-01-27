Алексей Сапанюк провел рабочую встречу с жителями Пушкино
Фото: [Ольга Егиян]
Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк приехал в Городской округ Пушкинский с рабочим визитом, в ходе которого проверил работу четырёх медицинских учреждений муниципалитета.
Первым пунктом программы министра стала поликлиника № 4 в микрорайоне Клязьма, в которой медицинскую помощь получают более 10 тысяч человек. Министр пообщался с врачами и пациентами.
Один из часто задаваемых вопросов министра жителям: «Прошли ли вы диспансеризацию?». Большинство пациентов ответили утвердительно. Алексей Сапанюк отметил, что Московская область входит в Топ-10 лидеров в стране по программе «Диспансеризация».
Затем министр посетил станцию скорой помощи и взрослую поликлинику № 1 на улице 50 лет Комсомола, в которой также пообщался с жителями. В этой поликлинике в ближайшее время начнется ремонт. Последнем местом посещения стал хирургический корпус № 2 Пушкинской больницы, в котором ведутся ремонтные работы.
После осмотра медицинских учреждений Алексей Сапенюк встретился с жителями. Беседа прошла в формате «Вопрос — ответ» и продолжалась почти два часа. На ней присутствовали тридцать человек. В ходе встречи прозвучал вопрос о помощи участникам специальной военной операции.
«В наших медицинских организациях создана сеть совершенно новых кабинетов, которых раньше не было. Это кабинеты медико-психологического консультирования. Хорошо, что вы этот вопрос подняли. Потому что не только участникам СВО нужна поддержка, но и тем, кто рядом ними. Таких кабинетов мы открыли 46 по всей Московской области. В них работают квалифицированные психологи», — отметил Алексей Сапанюк.