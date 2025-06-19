Алексей Шимко избран на должность Главы Городского округа Серпухов

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Биография Алексея Шимко: родился 17 апреля 1983 года.

Образование:

2005 год, Московский государственный социальный университет Министерства труда и социальной защиты РФ, 2011 год, Московская Государственная юридическая академия имени О. Е. Кутафина. 2022 год, Российский государственный университет туризма и сервиса.

Трудовой стаж:

С 2010 по 2015 годы – консультант, затем заместитель заведующего экспертно-правовым отделом в Правовом управлении правительства Московской области.

С 2015 по 2019 год – главный инспектор Правовой инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области.

С 2019 по 2021 год – заместитель министра физической культуры и спорта Московской области.

С 2021 по 2025 год – первый заместитель министра культуры и туризма. 27 февраля 2025 года назначен Временно исполняющим обязанности полномочия Главы Городского округа Серпухов Московской области.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Основные направления деятельности: эффективное взаимодействие с жителями округа для выявления потребностей и оперативного решения возникающих вопросов, создание комфортной среды для жизни и работы, способствующей развитию каждого человека, создание условий для развития Серпухова как значимого научного центра, что укрепит округ, регион и расширит возможности.