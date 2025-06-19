Алексей Шимко избран на должность Главы Городского округа Серпухов
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
18 июня решением окружного Совета депутатов ВРИП главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко избран на должность Главы Городского округа Серпухов.
Биография Алексея Шимко: родился 17 апреля 1983 года.
Образование:
2005 год, Московский государственный социальный университет Министерства труда и социальной защиты РФ, 2011 год, Московская Государственная юридическая академия имени О. Е. Кутафина. 2022 год, Российский государственный университет туризма и сервиса.
Трудовой стаж:
С 2010 по 2015 годы – консультант, затем заместитель заведующего экспертно-правовым отделом в Правовом управлении правительства Московской области.
С 2015 по 2019 год – главный инспектор Правовой инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области.
С 2019 по 2021 год – заместитель министра физической культуры и спорта Московской области.
С 2021 по 2025 год – первый заместитель министра культуры и туризма. 27 февраля 2025 года назначен Временно исполняющим обязанности полномочия Главы Городского округа Серпухов Московской области.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Основные направления деятельности: эффективное взаимодействие с жителями округа для выявления потребностей и оперативного решения возникающих вопросов, создание комфортной среды для жизни и работы, способствующей развитию каждого человека, создание условий для развития Серпухова как значимого научного центра, что укрепит округ, регион и расширит возможности.
«Благодарю Губернатора Московской области Андрея Воробьева и Совет за оказанное доверие. Для меня это не просто работа, а прежде всего служение людям и ответственность перед каждым жителем муниципалитета», — прокомментировал Алексей Шимко.