Алексей Спасский обсудил с жителями благоустройство лесопарков в Ленинском округе

Глава подмосковного Ленинского городского округа Алексей Спасский встретился с общественниками и активистами в «Апаринках», чтобы обсудить развитие парковых зон.

Спасский рассказал, какое наполнение будет в новом лесопарке в городе Видное, который откроется в 2023 году. Его проект корректировался с учетом пожеланий жителей. В итоге там сделают множество пешеходных зон, одна из которых - на сваях, она будет выводить посетителей парка на смотровую площадку. На территории сделают детские зоны отдыха, места для гуляния с собаками, установят тренажеры. Также место оборудуют камерами видеонаблюдения.

По словам Спасского, в округе не только создают новые парки, но и обновляют уже действующие. Кроме того, в администрации прорабатывают вопрос развития зеленых зон около жилых комплексов, в частности у ЖК «Пригород Лесное».

В рамках встречи глава Ленинского округа отдельно подчеркнул, что развитие парков и зеленых территорий – одно из приоритетных направлений, которому особое внимание уделяет и губернатор Подмосковья Алексей Воробьев.