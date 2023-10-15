Алексей Спасский поздравил дорожников округа с их профессиональным праздником.

Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли, проживающих и работающих в муниципалитете.Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Хорошие дороги – традиционно один из главных запросов жителей. Залог их качества – это, прежде всего, профессионализм сотрудников, которые выполняют данную работу», - отметил Спасский.

Он уточнил, что за последние шесть лет на территории муниципалитета привели в порядок свыше двухсот пятидесяти дорог. В этом году в муниципалитете также запланирована большая программа: около тридцати участков общей протяженностью двадцать семь километров.

При этом на сегодняшний день большая часть работы уже сделана. Полностью все планируется завершить до конца ноября. Так, семь объектов отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», еще восемь участков автодорог обновили в рамках госпрограммы Московской области. И еще двенадцать дорог делают за счет средств местного бюджета – в Тарычево, Слободе, Белеутово, Видном и других локациях округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период.