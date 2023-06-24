Алексей Столяров опровергнул слухи о том, что он сбежал из России

В сети появилась ложная информация, которая говорит о побеге блогера. Об этом пишет издание «Утро.ру»

В социальных сетях распространяются слухи, свидетельствующие о том, Алексей Столяров, будучи супругом Ксении Шойгу, срочно уехал из страны. Скандальная звезда может и могла сделать подобное заявление, но, как оказалось, это не правда.

Согласно ложной информации, которой поделились анонимы, Столяров сейчас находится в ОАЭ. Из-за этого, якобы, отменены все мероприятия в России с его участием, посвященные дню молодежи. Однако мужчина вовремя успел записать видео-опровержение, пока ситуация не вышла из-под контроля. Судя по его словам, сейчас он пребывает в Нижнем Новгороде, отрицая факт побега в Дубай.