Алена Кравец испугалась рака груди и избавилась от четвертого размера

Операция по удалению имплантов довольно болезненная, но Алену Кравец это не остановило. Сейчас ее грудь доставляет удовольствие обоим: самой звезде и ее любимому.

Как пишет портал «Дни.ру», ссылаясь на данные статистики ВОЗ, самым распространенным видом онкологического заболевания среди женщин является рак молочной железы. От него умирают ежегодно более 600 тысяч. Звезда кино и сцены явно не захотела войти в это число, поэтому решилась на серьезный шаг.

Известно, что Алена Кравец сделала пластику груди. Ее природная двоечка увеличилась до четвертого размера при помощи имплантов. Но год назад певице сообщили, что они могут вызвать рак. Такое заявление заставило девушку побеспокоиться. Кравец проверилась у врачей и под угрозой смерти решила, что настало время вернуть естественную красоту.