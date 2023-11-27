Алена Кравец объяснила, почему Пугачева с мужем не смогут продать замок в Грязи

Олигархи не хотят иметь дело с Пугачевой и Галкиным*, о чем также пишет сайт aif.ru .

Они отказываются связываться с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным* из-за их антироссийских убеждений. Замок знаменитой пары в деревне Грязь не может быть продан, так как они стали персонами нон грата. Богатые люди стремятся держаться подальше от «токсичных» артистов, считая общение с Галкиным* и его женой опасным. Такого мнения придерживается Алена Кравец. Хотя раньше их имение могло быть продано запросто, поскольку многие хотели бы пожить в знаменитом замке.

Напомним, ранее Психолог Костеренко рассказал, почему олигархи не приглашают иноагентов, в том числе и Галкина*, на корпоративы.

*признан в РФ иностранным агентом