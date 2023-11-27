Опальные селебрити: психолог объяснил, почему олигархи больше не приглашают Галкина* на корпоративы

Не только простой народ с отвращением отреагировал на бегство и скандальные заявления Пугачевой и Галкина*, но и привыкшие к роскоши обитатели Рублевки. Они дружно захлопнули двери своих особняков перед носами сбежавших звезд.

Так, светская львица Алена Кравец рассказала журналистам, что появление Галкина* на закрытой вечеринке какого-нибудь олигарха вовсе не добавит тому веса в обществе, как было ранее, а наоборот, сделает богача персоной нон-грата.

Психолог Сергей Костеренко рассказал, почему олигархи отказываются от приглашения опальных звезд на корпоративы и прочие мероприятия. Дело в страхе за собственную репутацию.

«Влиятельным людям вовсе не так важно единство ценностей с артистами. Их приглашали из-за популярности. Звезды, приглашенные на праздник — это атрибуты роскоши, показатель достатка и статуса в обществе. Именно поэтому сейчас некоторые артисты, признанные иноагентами, не являются более желательными гостями на мероприятиях», — объяснил Костеренко интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению собеседника издания, олигархи видят в звездах вроде Галкина* угрозу своему статусу и положению в обществе. Общение с опальными селебрити может бросить тень на репутацию как пригласившего их влиятельного человека, так и тех, кто присутствует на мероприятии.

«Артисты, которые вышли из моды или стали непопулярными в массах, теперь вынуждены искать себе другие сферы применения талантов и способностей. А их места сразу занимают другие звезды, которые более престижны и статусны в настоящий момент», — заключил эксперт.

Ранее психолог раскрыл психологический портрет фаната, который преследует певицу Макsим.

*признан в РФ иноагентом