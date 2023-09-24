Алена Сокольская и Павел Ковалев дали старт второму региональному слету студенческих отрядов в Клину

В минувшую пятницу в Клину открылся второй региональный слет студенческих отрядов Подмосковья, его открыли глава городского округа Алена Сокольская и командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Ожидается, что на слете выберут лучший педагогический студенческий отряд, лучший сервисный отряд, а также лучший отряд проводников. Победители представят наш регион на слете Центрального Федерального округа в Тамбове, а дальше - на Всероссийском слете в Казани.

Данный слет призван подвести итоги прошедшего лета, которое студенческие отряды Подмосковья провели, реализуя социально-значимые проекты по всей России. Так, ребята из РСО Подмосковья этим летом работали вожатыми в оздоровительных центрах с детьми с новых территорий России, работали в Мариуполе и на газонефтяных месторождениях в Ямало-Ненецком АО.