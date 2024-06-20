Альфа-Банк и подмосковный футбольный клуб Леон-Сатурн стали партнерами

Альфа-Банк регулярно поддерживает важнейшие спортивные проекты по всей стране. Сегодня он расширил свою спонсорскую поддержку, заключив первое соглашение в Раменском округе Московской области.

Подписывая соглашение о партнерстве, региональный управляющий Альфа-Банка Московской области Сирена Гаджимурадова отметила, что компания неслучайно остановила свой выбор на поддержке ФК «Леон Сатурн».

«Спорт всегда был для нас и остается тем событием, которое сближает людей, развивает силу воли и корпоративного духа. Мы постоянно вносим вклад в развитие спортивных инициатив. Городской округ Раменское для нас очень важен. Здесь есть наше отделение, которое уже полтора года обслуживает как юридических, так и физических лиц. Мы очень ценим этот городской округ и хотим, чтобы спортивные мероприятия происходили здесь как можно чаще, а клуб «Леон Сатурн» процветал и развивался», — рассказала Сирена Гаджимурадова.

В заключение она пожелала клубу ярких достижений и спортивных побед. В свою очередь, генеральный директор клуба-арены Роман Широков отметил важность партнерства большого спорта и бизнеса.

«Поддержка бизнеса очень важна, а большого бизнеса и одного из крупнейших банков нашей страны — тем более. Мы делаем большие ставки на это сотрудничество», — подчеркнул Широков.

Он также отметил, что клуб ставит перед собой большие цели на этот сезон. Задача максимум — стать лидерами.

Отметим, что Альфа-Банк активно поддерживает спортивные инициативы не только в Московской области, но и по всей стране. Так, например, в этом году он стал спонсором ведущих футбольных клубов Новосибирска и Пятигорска. Также, в течение последнего года банк поддержал чемпионат России по лыжным гонкам, Федерацию сквоша, серию велозабегов по Московской области «Кубок Альфа-Банка Gran Fondo», состязания по триатлону «Титан», и другие спортивные направления.

Подписание сегодняшнего спонсорского договора – это одно из важных событий для сети в Московской области.



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