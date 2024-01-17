Альфа-Банк открыл первый офис в Апрелевке

Офис в Апрелевке располагается на улице Августовской, 14. Современные офисы Альфа-Банка полностью меняют представление о том, как должно выглядеть отделение. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров. О том, что это Альфа-Банк напоминает только вывеска над входом и значки на костюмах сотрудников. Офисы нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе или коворкинг.

«Мы уверены, что жителям г. Апрелевка понравится новый формат отделения, а также высокие стандарты обслуживания, отличающие Альфу. Традиционно для наших клиентов доступны самые популярные продукты, а для предпринимателей у нас всегда гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказала Сирена Гаджимурадова, Региональный Управляющий Альфа-Банка в Московской области.

Адрес офиса: г Апрелевка, ул. Августовская, д 14

время работы: пн. — пт.: 10:00 — 19:00, сб. — вс.: выходной.

* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

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