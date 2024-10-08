Альфа-Банк подписал стратегическое соглашение с особой экономической зоной «Дубна»

Мероприятие собрало участников из бизнес-сообщества, государственных структур и инвесторов, в том числе представителей стран БРИКС.

Альфа-Банк активно поддерживает проекты, направленные на развитие региональных экономик и промышленной инфраструктуры. В рамках соглашения с ОЭЗ «Дубна» банк предоставит резидентам зоны комплексные финансовые решения для реализации инвестиционных проектов. Они включают в себя финансирование долгосрочных инициатив, поддержку экспортной деятельности, а также внедрение передовых цифровых технологий.

Соглашение с ОЭЗ «Дубна» является важной частью стратегии Альфа-Банка по развитию партнерских отношений с ключевыми игроками в области инноваций и промышленности. Банк предлагает широкий спектр услуг для бизнеса, включая кредитование, управление капиталом и консультации по финансовому планированию.

«Особые экономические зоны играют важную роль в развитии регионов. Альфа-Банк активно поддерживает эти инициативы, предлагая финансовые решения, которые способствуют модернизации бизнеса и росту экономики», — отметила Сирена Гаджимурадова, управляющий Альфа-Банка по Московской области.

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