Альфа-Банк стал официальным партнером Федерации сквоша России

Альфа-Банк подписал соглашение о спонсорстве с Федерацией сквоша России. В рамках партнерства Альфа-Банк поддержит ключевые соревнования Федерации сезона 2023/2024: «Альфа-Банк Чемпионат России», «Альфа-Банк Командный Чемпионат России», «Альфа-Банк Московская жара» и «Альфа-Банк Moscow Squash Open». Первое событие в сезоне прошло с 10 по 12 мая 2024 года в сквош клубе «Москва».

Альфа-Банк является действующим спонсором Союза биатлонистов России, Федерации Художественной гимнастики, Федерации лыжного спорта, Федерации сноуборда и Медийной футбольной лиги.

Кроме того, для Альфа-Банка важно поддержать спортивный дух и среди партнеров-предпринимателей. В банке запустили второй сезон проекта Альфа-Сквош. В рамках проекта партнёры, которые привлекают в банк новых клиентов-предпринимателей, могут бесплатно посещать тренировки по сквошу в своем городе.

Тренировки и итоговые турниры первого сезона одновременно пройдут в лучших сквош-клубах Москвы, Санкт Петербурга и еще 18 городах России. Полуфинал турнира пройдет в Москве, а финал – в Египте.

«Альфа-Банк помогает развитию профессионального спорта в России уже много лет, выступая партнером ключевых соревнований. Для нас очень важно поддерживать спорт во всем его многообразии. В 2028 году сквош войдет в программу Олимпийских игр. Мы рады принять участие в популяризации этого спорта по всей стране – и даже среди наших партнёров Альфа-Банка», — рассказал Тимур Зулкарнаев, руководитель департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка.

«В прошлом году проект Альфа-Сквош привлек предпринимателей в наши клубы и познакомил их со сквошем. В этом году мы расширяем наше сотрудничество и выходим на спонсорство наших главных соревнований. Мы уверены, что совместно с Альфа-Банком мы сможем и дальше заниматься популяризацией сквоша по всей стране», — подчеркнул Президент Федерации сквоша России Сергей Жилин.

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