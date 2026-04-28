Альфа-коронавирусы оказались опаснее: биологи раскрыли механизм заражения KY43

В журнале Nature опубликовано масштабное исследование вируса KY43, обнаруженного у летучих мышей в Восточной Африке. Открытие шокировало биологов: вирус использует «черный ход» в человеческие легкие, о существовании которого ученые раньше не догадывались, пишет МК.

Вирус KY43: что это такое?

Международная группа ученых (Великобритания и Кения) идентифицировала альфа-коронавирус CcCoV-KY43 у сердценосых летучих мышей ( Cardioderma cor ), обитающих в Кении, Судане и Танзании. Главная опасность заключается в его шиповидном белке (Spike-белке), который идеально подходит к человеческому рецептору CEACAM6, расположенному в тканях легких.

Раньше считалось, что альфа-коронавирусы используют только один-два типа «замков» для входа в клетку. KY43 доказал, что арсенал этих вирусов гораздо шире, что делает их потенциальную угрозу для человечества недооцененной.

Насколько велика угроза пандемии?

Несмотря на тревожные заголовки, ученые призывают к спокойствию, но бдительности:

Нет передачи между людьми: На текущий момент случаев заражения человека вирусом KY43 не зафиксировано.

Полевые тесты: Исследования крови людей, живущих вблизи мест обитания этих мышей в Кении, не выявили антител к KY43. Это значит, что «прыжка» вируса от животного к человеку (спилловера) пока не произошло.

Работа на опережение: Исследователи подчеркивают, что теперь, зная механизм проникновения, человечество может заранее начать разработку вакцин и противовирусных препаратов, не дожидаясь начала реальной вспышки.

Почему это важно?

Открытие показывает, что мониторинг дикой природы — это не просто наука, а система раннего предупреждения. Вирус KY43 стал первым случаем, когда ученые нашли «ключ» вируса к человеческой клетке до того, как сам вирус начал заражать людей.