Алгоритмы толкают на крышу: психологи МГППУ сказали, почему руферы становятся героями соцсетей

Доцент кафедры юридической психологии Варвара Делибалт пояснила, что риск не является автоматическим, но наблюдение за эффектными и привлекающими внимание действиями заставляет подростков и молодых взрослых воспринимать такое поведение как допустимое и даже престижное. Для этих возрастов, по ее словам, характерны поиск новых ощущений, стремление к признанию и желание выделиться. При этом одного ролика обычно недостаточно: подражание запускают сочетание склонности к риску, высокой потребности в признании, влияния сверстников, недооценки последствий и доступности объекта.

Декан факультета юридической психологии Николай Дворянчиков добавил, что мощным стимулятором опасного поведения становятся алгоритмы интернет-платформ. Чем активнее аудитория смотрит, комментирует и распространяет подобные видео, тем чаще платформы рекомендуют их другим, создавая иллюзию, что такое поведение встречается гораздо чаще, и постепенно снижая психологический барьер. Поэтому при освещении таких случаев он призвал избегать романтизации и героизации участников, а акцент делать на реальных последствиях — риске тяжелых травм, гибели и уголовной ответственности. По его мнению, современная профилактика должна учитывать как личностные особенности молодых людей, так и влияние цифровой среды, в которой опасное поведение получает широкое внимание и становится привлекательнее.