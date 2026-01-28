Алименты по-новому: как изменения 2026 года повлияют на расчет выплат на детей

Весной 2026 года в России вступит в силу ключевое изменение в практике расчета алиментов для целей назначения государственных пособий. Реформа предполагает переход от привязки к минимальному размеру оплаты труда к использованию показателя среднемесячной номинальной заработной платы по региону проживания плательщика. Эксперты отмечают, что это может существенно увеличить размер взыскиваемых сумм для отдельных категорий граждан.

Суть нововведения заключается в борьбе с так называемыми «правовыми лазейками». Ранее, при отсутствии официального дохода или его минимальном размере, алименты могли рассчитываться исходя из МРОТ, что часто не соответствовало реальному материальному положению плательщика. Новая система, как пояснила в комментарии RuNews24.ru юрист Ольга Чучумаева, обяжет суды и приставов в подобных ситуациях ориентироваться на существенно более высокую региональную среднюю зарплату, публикуемую Росстатом.

Наиболее серьезно изменения затронут плательщиков с полностью неофициальными или трудно доказуемыми доходами: фрилансеров без договоров, работников с зарплатой «в конверте» и предпринимателей, не ведущих полную финансовую отчетность. Для них размер алиментных обязательств может вырасти кратно.

«Например, в Москве среднемесячная номинальная начисленная зарплата с июня 2025 году составила 177 008,3 рублей. Это означает, что для расчета среднедушевого дохода московской семье посчитают такие алименты: на одного ребенка — 40 643 рублей (вместо 5610 рублей от МРОТ в Москве в 2025 году). Разница более чем очевидна. Именно такой скачок может ожидать плательщиков, которые не позаботятся о легализации своих доходов», — объяснила юрист.

При этом порядок взыскания с граждан, имеющих стабильный официальный доход, остается прежним — это доля от заработка (четверть, треть или половина). Важным нюансом является то, что автоматического повышения выплат до уровня средней зарплаты по региону не произойдет: высокий доход плательщика необходимо будет доказать в судебном порядке, например, через анализ его уровня жизни и крупных трат.

Юристы рекомендуют плательщикам алиментов подготовиться к изменениям. Наиболее эффективными шагами называются легализация доходов и заключение официального нотариального соглашения об уплате алиментов, которое фиксирует устраивающую обе стороны сумму и имеет силу исполнительного листа. Реформа направлена на обеспечение экономически обоснованного уровня содержания ребенка, отходя от формального подхода в пользу учета реальных экономических показателей региона.

