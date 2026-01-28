Официальные данные ФФОМС о росте доходов медиков на 12% встретили скептицизм в профессиональном сообществе. Независимые эксперты и профсоюз «Альянс врачей» указывают, что усредненная цифра в 147 тысяч рублей для врачей маскирует критическое неравенство между регионами и специальностями, сообщает РИА Новости.

Средняя температура по больнице бесполезна для диагноза, заявил экономист здравоохранения Артем Колесников. — В эту цифру входят и высокие доходы узких специалистов в частных клиниках Москвы, работающих по ОМС, и мизерные оклады терапевтов в сельских амбулаториях. Реальный рост на руки у последних мог составить 3-5%, что ниже официальной инфляции. Статистика учитывает все надбавки, включая разовые, создавая иллюзию благополучия».

Особое внимание эксперты обращают на методику расчета. В «среднюю зарплату» включаются не только оклад и стимулирующие выплаты, но и средства на оплату труда будущих сотрудников, заложенные в субвенции. Это, по мнению аналитиков, приводит к «размыванию» реальной суммы, доступной действующим медикам. Проблема усугубляется резким ростом нагрузки: количество пациентов на одного врача в первичном звене за год выросло почти на 15%.

В Минздраве парируют, что рост финансирования — объективный факт, а диспропорции будут решаться через целевые региональные программы. Однако, как показывают опросы среди медработников, ключевой проблемой остается не абсолютная цифра в отчете, а ее несоответствие с реальной выплатой в расчетном листе. Этот разрыв продолжает подрывать доверие к системе.

