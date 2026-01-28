Алименты после 18 лет? Омбудсмен предлагает изменить закон для школьников

В своем ежегодном докладе омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с инициативой расширить действующее семейное законодательство. Об этом сообщает ТАСС.

Она предложила обязать родителей финансово поддерживать своих детей после совершеннолетия, если те продолжают обучение в школе.

В настоящее время выплата алиментов в России автоматически прекращается по достижении ребенком 18 лет, даже если он еще не получил среднего образования. Москалькова адресовала Министерству юстиции рекомендацию законодательно закрепить право на алименты для совершеннолетних учащихся общеобразовательных организаций.

Параллельно с этим Уполномоченный по правам человека инициировала создание специального гарантийного фонда. Его целью станет материальная помощь несовершеннолетним в ситуациях, когда взыскать средства с родителей по объективным причинам не представляется возможным.

