Холдинг Усманова заявил о готовности ответить на решение о конфискации активов на Украине

По информации пресс-службы компании USM Алишера Усманова (состояние которого Forbes оценивает в $13,4 млрд на 2024 год), судебное решение на Украине о конфискации железорудной продукции компании «Металлоинвест» и IT-компании «Петер-Сервис Украина» получит ответ в рамках действующих международных правозащитных механизмов, сообщил РБК.

В холдинге отметили, что это решение является «явным примером незаконного и необоснованного захвата имущества», принадлежащего частным лицам.

Было подчеркнуто, что активы ранее были неправомерно заблокированы и удерживались в «лучших» пиратских традициях более двух лет.

Холдинг USM намерен обжаловать в международных судах решение украинского суда о конфискации активов бизнесмена и его партнеров.

В четверг, 26 сентября, стало известно, что украинский суд вынес решение о конфискации полного пакета акций ООО «Петер-Сервис Украина» и 165 тыс. тонн железной руды, принадлежащей Metalloinvest Trading AG.

Ранее французский миллиардер Ньель подтвердил, что оказал поддержку Дурову.