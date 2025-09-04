У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 6.0, эпицентр которого находился неподалеку от небольшого поселка на Аляске. Несмотря на ощутимые толчки, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).

В районе Алеутских островов произошло землетрясение силой 6.0. По данным Геологической службы США, подземные толчки зафиксировали в среду, 3 сентября, около 18:00 по московскому времени. Эпицентр находился недалеко от поселка Никольский на Аляске, где живут всего 18 человек. Сообщается, что землетрясение не привело к каким-либо разрушениям в поселке.

