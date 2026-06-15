Алкоголь дорожает, а покупатели уходят: что встревожило крупнейшую сеть

Крупная федеральная сеть предложила поставщикам отказаться от повышения цен на алкогольную продукцию. Причиной стала снижающаяся покупательская активность и падение продаж спиртного, пишет Коммерсантъ.

Сеть «Красное & Белое» обратилась к производителям алкогольной продукции с предложением не пересматривать отпускные цены в сторону увеличения. Более того, компания призвала поставщиков рассмотреть возможность их снижения.

Снижение спроса меняет правила рынка

Поводом для такого обращения стало ослабление потребительской активности. На фоне роста стоимости спиртного покупатели стали реже приобретать алкоголь, что негативно отражается на результатах розничных сетей.

Рост цен ударил по продажам

С начала года многие производители повысили отпускные цены на 10–17%. Одновременно статистика показывает сокращение объемов реализации алкогольной продукции. Эксперты связывают это с удорожанием товаров и более осторожным отношением граждан к расходам.

Участники рынка не спешат на уступки

Представители отрасли считают, что просьба ритейлера во многом связана с желанием сохранить доступные цены для покупателей. Однако производители и дистрибьюторы не готовы массово снижать стоимость продукции из-за растущих издержек и налоговой нагрузки.

Федеральные сети остаются ключевым каналом продаж

По оценкам экспертов, через крупные торговые сети реализуется большая часть алкогольной продукции в стране. Поэтому сотрудничество с крупнейшими ритейлерами имеет стратегическое значение для поставщиков, даже несмотря на сложные переговоры по ценам.

Рынок сосредоточился на сохранении покупателей

Участники отрасли отмечают, что сейчас основной задачей бизнеса становится удержание существующего спроса. Для этого компании все чаще пересматривают ценовую политику и ищут способы сохранить привлекательность продукции для потребителей.