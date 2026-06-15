Жир спасет мозг: кетодиета оказалась щитом от Альцгеймера и Паркинсона

Международная группа ученых проанализировала 15 лет исследований и сделала вывод: кетогенная диета с высоким содержанием жиров и минимумом углеводов способна защитить мозг от болезни Альцгеймера, Паркинсона и других нейродегенеративных недугов. Об этом сообщает TN.

При возрастных заболеваниях мозга нервные клетки постепенно теряют способность усваивать глюкозу — главный источник энергии. Кетодиета переводит организм на жиры. При их расщеплении образуются кетоновые тела, которые служат запасным «горючим» для нейронов. Это не только поддерживает энергообмен, но и снижает воспаление, окислительный стресс, а также запускает очистку клеток от токсичных белков, которые считаются одной из причин развития деменции и паркинсонизма.

Плюс диета положительно влияет на кишечную микрофлору, а через ось «кишечник — мозг» — на работу центральной нервной системы. Клинические исследования подтвердили эффективность: пациенты с болезнью Альцгеймера показали улучшение памяти, повседневной активности и качества жизни. Люди с болезнью Паркинсона отметили прилив энергии, уменьшение усталости и улучшение двигательных функций.

Кетодиета не панацея, но мощный инструмент профилактики и поддержки. Переход на жиры должен проходить под контролем врача, особенно при имеющихся хронических заболеваниях.

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