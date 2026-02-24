Алкоголь как способ снять стресс: нарколог предупредил о последствиях

Бытовое пьянство представляет собой социально-бытовое понятие, описывающее регулярное употребление алкоголя без выраженных признаков зависимости, запоев и тяжелых медицинских или социальных последствий. Об этом в беседе с « Лентой.ру » сообщил врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

По словам специалиста, подобная модель поведения относится к зоне повышенного риска, поскольку нередко предшествует развитию алкогольного расстройства. Речь идет о ситуации, когда употребление спиртного становится устойчивой привычкой и частью повседневной жизни, а также способом регулирования эмоционального состояния.

Как отметил врач, меняется мотивация потребления: алкоголь перестает ассоциироваться исключительно с праздниками и начинает использоваться как универсальный инструмент для снятия стресса, расслабления после работы, облегчения засыпания или переживания конфликтов. Постепенно формируется регулярность — например, небольшие дозы практически каждый вечер, при этом дни без алкоголя воспринимаются как редкость.

Исаев подчеркнул, что субъективно человек может не считать происходящее проблемой, поскольку объемы кажутся умеренными, а социальная и профессиональная активность сохраняется. Однако уже на этом этапе проявляются ранние тревожные признаки: снижение критичности к частоте употребления, раздражение в ответ на замечания близких, попытки оправдать привычку распространенными формулировками и постепенное расширение поводов для приема алкоголя.

Эксперт обратил внимание, что между бытовым пьянством и клинической зависимостью существует период, когда ситуацию еще можно изменить без серьезных последствий. Ключевым ориентиром, по его словам, является не столько количество выпитого, сколько роль алкоголя в психологической саморегуляции. Если без него человеку становится трудно справляться с тревогой, напряжением или скукой, это повод задуматься и обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее сообщалось, что известная пиццерия открывает двери для животных после инцидента с пледом.