От скандала к реформе: известная пиццерия открывает двери для животных после инцидента с пледом

Основатель компании официально объявил, что отныне все заведения сети в России становятся pet-friendly — гостям с домашними питомцами здесь будут рады. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для изменений стал резонансный инцидент: курьер в Челябинске укрыл пледом собаку, жившую возле пиццерии, в сильные морозы. Вместо поощрения сотрудник получил сообщение от управляющей с угрозой увольнения, которое вскоре и последовало. После того как история попала в СМИ и вызвала волну негодования, руководство бренда приняло решение о системной трансформации.

Основатель компании публично извинился перед Михаилом за «грубую и неподобающую коммуникацию» менеджмента и предложил ему вернуться в компанию. Причем не обязательно на прежнее место: курьеру могут доверить развитие программ сети по поддержке животных. Также пиццерия начинает долгосрочное сотрудничество с приютами на федеральном уровне.

При этом основатель сети призвал прекратить травлю управляющей, подчеркнув, что ответственность за случившееся лежит на компании, которая вовремя не создала регламенты для подобных ситуаций. «Будем становиться лучше», — резюмировали в руководстве, пообещав, что впредь подобные конфликты станут невозможны.

Ранее стали известны подробности конфликтной ситуации между руководством пиццерии и ее сотрудником.