Алкоголь, злость и скупость: россиянки назвали главные недостатки мужчин

Российские женщины вынесли жесткий вердикт сильному полу. Зависимости (от алкоголя до игромании), вспышки злости, скупость и лень возглавили список главных недостатков мужчин. А почти каждая вторая опрошенная убеждена: перевоспитать их невозможно — «горбатого могила исправит». Об этом сообщает Lenta.ru.

Что больше всего бесит россиянок в мужчинах? Топ-1 — любые виды зависимостей: алкоголь, азартные игры, а также грубость и неконтролируемые вспышки гнева. Далее следуют скупость и нездоровое отношение к деньгам (трясутся над каждой копейкой, но сами транжирят на ерунду). Замыкают пятерку лень и отсутствие целей в жизни — когда мужик лежит на диване и ничего не хочет.

Кроме того, женщины пожаловались на эмоциональную закрытость (не поговорить по душам) и эгоизм — партнер думает только о себе. Почти 50% респонденток заявили, что пытаться исправить мужчину бесполезно. «Каким вырос, таким и останется» — этот циничный вывод подтверждает статистика. Другая половина все еще верит в чудеса перевоспитания.

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