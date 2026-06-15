Обычный сыр из подарка обернулся смертельной трагедией: жена добивается справедливости через суд

В Великобритании женщина подала иск к производителю сыра после смерти супруга от листериоза. По делу проводится разбирательство, а компания отрицает прямую ответственность, пишет Mirror, передает Газета.ру.

В Англии рассматривается судебное дело, связанное со смертью мужчины после употребления сыра из подарочного набора. По данным следствия, продукт оказался заражен бактерией, вызывающей листериоз.

Развитие болезни привело к трагическим последствиям

После ухудшения состояния мужчина был госпитализирован, однако инфекция быстро прогрессировала. Врачи диагностировали тяжелую форму заболевания, которая привела к серьезным осложнениям и летальному исходу.

Производитель отозвал партию продукции

После подтверждения заражения компания-производитель сняла партию сыра с продажи. Также сообщается о других случаях заболевания, связанных с этим продуктом.

Судебный иск и позиция сторон

Вдова погибшего требует компенсацию, считая, что причиной смерти стал именно некачественный продукт. В свою очередь, производитель утверждает, что у мужчины были тяжелые хронические заболевания, которые могли повлиять на исход болезни.

Решение суда еще впереди

Дело пока не завершено. Если стороны не достигнут соглашения, спор будет рассмотрен в судебном порядке.