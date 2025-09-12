Алкотест для звезд хотят ввести в России

Необходимо проверять артистов на алкоголь перед концертами и наказывать за нарушение лишением прав на выступления, как водителей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

В Госдуме предложили ужесточить контроль за состоянием артистов, выходящих на сцену. Депутат Виталий Милонов выступил с инициативой, согласно которой перед каждым выступлением деятели культуры должны проходить проверку на наличие алкоголя в организме.

Депутат считает необходимым ввести систему обязательного тестирования артистов с помощью алкотестера непосредственно перед их появлением перед публикой. В случае выявления факта употребления алкоголя, депутат предлагает применять строгие меры наказания, сопоставимые с лишением водительских прав. По мнению Милонова, артист, уличенный в нетрезвом состоянии, должен быть отстранен от выступлений на срок до полутора лет.

