Алла Пугачева была задержана пограничниками в России для допроса

Примадонна возвращалась в Россию несколько раз, но последний оказался самым тяжелым. Сначала певица прибыла на похороны Валентина Юдашкина в мае 2023-го, а второй раз неожиданно вернулась 2 ноября, пробыв в стране чуть больше суток.

Как сообщает издание «Утро.ру» со ссылкой на соцсети, Пугачеву тогда задержали для допроса пограничники, интересуясь о сроках и целях поездки. В отдельной комнате они общались со звездой почти два часа.

«Примадонна была вежлива, но сильно переживала, что ее не пропустят на Родину», — сообщают обозреватели.

По некоторым данным, певица сильно нервничала и много говорила. Сама примадонна не комментировала информацию о своем давнем визите в РФ. По данным СМИ, в ноябре звезда возвращалась для оформления неких документов.

Напомним, что Алла Пугачева уехала из России в Израиль, а после обострения конфликта страны с Газой, отправилась на Кипр. Звездные обозреватели сообщают, что далее комик, певица и их дети могут переехать в Лондон или США. Однако пока эта информация не нашла подтверждения.