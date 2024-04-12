Алла Пугачева «напела» в СССР и России на 14 млрд рублей

За всю карьеру артистки Алла Пугачева заработала не менее 14 миллиардов рублей, сообщает KP.RU . Более 12 лет звезда уже не выступает, да и в России не живет. Главным кормильцем, как многим кажется, остался ее супруг-иноагент. Однако примадонна владеет недвижимостью, инвестирует и даже без юмориста смогла бы обеспечить себе безбедную старость.

В советское время артисты были прикреплены к филармонии и госучреждениям, и только так выступали на окладе. Им начислялись гонорары в зависимости от статуса. Низшая категория артистов получала гонорар в 5 рублей, самая высокая — от 13 до 19 рублей. Звания народных давали бонус. Алла Пугачева с 1975 года выступала за ставку в 10 рублей, но ее гонорары росли быстро. Уже в 80-х примадонна стала «заслуженной артисткой РСФСР». Вместе с доплатой «за мастерство» певица получала не менее 38 рублей за концерт. В месяц таких было по 14-15 штук, а в сезоны сразу и по 30. Получается, минимум Пугачева зарабатывала в то время 712 рублей при средней зарплате 190 руб. В 85-м году звезда покупает себе Mercedes-Benz 230 1979 года выпуска, когда некоторые едва ли могли позволить себе даже новую «Волгу».

Квартиру предоставило Пугачевой государство на ул. 1-я Тверская-Ямская в Москве. Она числится за дивой до сих пор, но, судя по данным журналистов, пустует.

В 90-х Пугачева стала получать уже по 100 рублей за концерт плюсом благодаря званию «Народной артистки СССР». Общая зарплата за месяц с учетом гонораров и надбавок составляла 7000 рублей, при средней по стране в 5500-6000 рублей. Дальше артистка получала только больше.

«Российский Forbes считал доходы Пугачевой c 2005 до 2015 года: только за эти 10 лет она пополнила счета на $41,5 млн (2 млрд 697 млн руб. - по курсу 2015 года). Миллиарды инвестировались в покупку недвижимости и на банковские счета. Вот калькуляция из этих рейтингов, годовой доход Пугачевой: 2005-й – $3,1 млн; 2006-й – $2,7 млн; 2007-й – $3,5 млн; 2008-й – $4,4 млн; 2009-й – $3,7 млн; 2010-й - $4,5 млн; 2011-й - $4,8 млн; 2012-й - $8,3 млн; 2013-й - $2,5 млн; 2014-й – $4 млн», — указывает КП.

Цифры в 14 млрд рублей даже не окончательные. Ведь после завершения карьеры, пока певица была в РФ, она давала частные концерты. Незадолго до 70-летия, опять же по данным Forbеs, состояние Аллы Борисовны с учетом недвижимости составляло около $100 млн. Сейчас можно с уверенностью сказать, что звезде не грозит бедность даже спустя десятилетия жизни в Израиле.