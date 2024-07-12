Алла Пугачева стала жить на скидках после переезда в Юрмалу с детьми

Певица сменила Кипр на Латвию на время лета, арендовала дом и наняла прислугу. Как пишет KP.RU , примадонна через помощника попросила для себя скидку.

Здоровье уже не позволяет Алле Борисовне терпеть изнурительную жару на Кипре и в Израиле, поэтому на время она и 10-летние близняшки перебрались в Латвию. Семейство пока живет без главы семьи, который вынужден кататься по гастролям и зарабатывать деньги.

Тем временем Пугачева экономит бюджет по-своему: просит скидки. Об этом сообщило окружение, знакомое с ситуацией. Дива арендовала дом у концертного зала Дзинтари.

«Дом площадью больше двух тысяч квадратов сдавали и за 50 тысяч евро с декабря прошлого года. И за 40 тысяч евро с весны. Потом на лето – опять за 50. Никто не брал. Сейчас там поселилась семья Пугачевой. Говорят, что сняли дом с хорошей скидкой. С какой — не озвучивают. Также они наняли охрану и дома, и личную охрану. Еще в доме работает горничная и повар. Когда человек от них нанимал прислугу, то просили скидочку для Пугачевой...», — отметила собеседница КП.

Каждое утро семье привозят свежие продукты, они ни в чем не нуждаются, несмотря на очевидные попытки сэкономить.

Полагают, что Пугачева пробудет в Юрмале до 17 августа, до окончания гастролей мужа-иноагента в Латвии.

Ранее сообщалось, что россияне едва узнали Аллу Пугачеву на видео: певица осунулась и стала медленно передвигаться.