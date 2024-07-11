Видео с немощной Аллой Пугачевой из Юрмалы поразило россиян

Примадонну заметили в компании неизвестного мужчины в Юрмале, куда она перебралась вместе с детьми из изнурительно жаркого Кипра. Как пишет KP.RU , певицу стало тяжело узнать: она едва двигается.

Израиль и Кипр не подошли Пугачевой по погоде: жара негативно влияет на ее здоровье. В 75 лет это критично. Певица по этой причине перебралась в Латвию. Ее уже стали узнавать в Юрмале, правда, с трудом. На появившемся в Сети видео дива прошлась с детьми по улице в сопровождении неизвестного мужчины, личность которого — загадка для поклонников. Можно предположить, что это помощник или телохранитель, ведь супруг-иноагент не поехал с певицей.

Как отмечает КП со ссылкой на комментарии граждан, Алла Пугачева сильно осунулась, стала медленно ходить и в целом, начала соответствовать возрасту бабушки.

«Сильно сдала», «Идет сгорбленная и еле ноги переставляет. Грустно», — отмечают россияне.

При этом Гарри оказался уже ростом со свою звездную маму. Близняшкам уже 11 лет, они успели вслед за родителями пожить в разных странах.

Ранее сообщалось, что юрист Русяев объяснил, почему Аллу Пугачеву не могут признать иностранным агентом.